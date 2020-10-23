又放假！孖住狂玩兼擦餐飽

疫情有放緩跡象，大家可以計劃一下周末或嚟緊公眾假嘅好去處，最近城中有兩大旅遊點同時推出優惠，有「買二送一」及「買一送二」，仲有特惠餐飲套票提供添，想同Honey或一家三口出遊吃買玩夠划算！

海陸空大玩特玩

位於馬灣嘅香港挪亞方舟最近重開，為了讓大家重新投入奇幻世界，由即日起至11月1日期間，推出「買二送一」入場門票優惠（兩位購買成人正價即送一張成人或特惠門票），期間仲舉行特別活動「海‧陸‧空‧大激玩」，活動包括「空中奇偶道」、「高卡車綠野遊蹤」、e-Planet夢想星球等。當中嘅高卡車綠野遊蹤適合3歲或以上、身高達100厘米或以上嘅大小朋友參加，場中特設3款腳式高卡車型號，大家可以腳踏高卡車穿梭綠林樹影，欣賞明媚風光，體會「自駕遊」樂趣！

限時優惠賞風景

香港著名嘅觀光點之一嘅天際100由即日至10月27日於官網推出「買一送二門票」限時搶購優惠，抵到一個點！此外，更與酒店合作，推出「天際100 × 香港W酒店星宴中餐廳午餐套票、「秋意二人下午茶」及周一至五下午茶套票優惠，好友共聚或與Honey同行都有得揀！想經濟一點，又在周一至五時間嘅話，可以選擇Cafe 100全新推出嘅精選甜品套票優惠，每位百多平，已包門票一張及由香港麗思卡爾頓酒店製作嘅是日精選蛋糕一件及咖啡或茶一杯，性價比相當高！