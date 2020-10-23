﻿【美女饕廚】城中老字號杭州手工菜

現在香港秋高氣爽，這意味着大閘蟹季節又到了，今次帶大家來吃這間餐館是吃大閘蟹的專門店。這家老字號餐館提供最正宗的杭州美食差不多50年了！看起來別具風格，感受到舊香港的氣息情懷，樸實無華，價格昂貴，但是值得。

我們一坐下便送來一杯龍井茶，葉針清碧並帶清高鮮爽的香氣，滋味甘甜，喝下去有種悅目動人之感，沁人肺腑，宜細品慢啜。配上第一道菜清炒蝦仁，蝦仁上蛋白漿冷藏後快速炒起，滑得來並帶爽的質感，有淡淡的鮮香，很快便清晒整碟。

第二道是蟹黃湯，滿滿的生拆蟹膏，膏足味夠，配上金華火腿和老雞燉煮而成的湯汁，鮮濃無比。再來是主角的生拆蟹粉撈麵，用上海粗面配清炒蟹粉，蟹粉非常甘香軟滑，分量十足，與麵呈黃金比例，把全碗蟹粉倒入麵上，每一啖粗麵都沾滿了蟹膏，吃到最後一口才沾了點醋吃，真是奪人心魄，是我品嘗過的最正的麵食之一！

下一道是酥炸田雞腿，脆衣做得很薄很酥脆，包着的田雞腿肉肉質非常肥美鮮甜，咬下去肉汁四濺，毫無油膩感，做得好好。

最後一道菜是煙熏黃花魚，這裏每天高價收購手釣黃花魚，數量極少。用沙糖和龍井茶葉作熏製材料，香氣撲鼻，顏色金黃奪目，茶熏的香氣滿滿滲入魚肉中，肉質非常鮮嫩，實在令人一試難忘。

饕廚貼士：自家炮製清炒蝦仁

蝦仁剝殼後用廚紙將蝦仁的水分印乾，想蝦仁吃起來更爽滑，要將蛋白和鹽拌勻後放入蝦仁放入雪櫃冷藏15分鐘，油燒至170度，將之前預備好的蝦仁泡油後即撈起，預備另一隻鑊煮生粉水，下油泡過的蝦仁快速翻炒即成

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）