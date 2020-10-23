林夏薇封老公做沙龍大師　陳展鵬冇錢買鏡頭：人肉Zoom

陳展鵬與林夏薇為了今次錄影下了好大功夫，坦言壓力好大。

藝人陳展鵬與林夏薇為無綫節目《流行經典50年》錄影，二人同聲表示壓力大，薇薇更為此跟老師補鐘三堂操歌藝，展鵬也不敢怠慢，特別暱埋屋企廁所練歌。

對於太太單文柔近日於社交網上載「出浴相」，展鵬承認照片由他操刀：「唔係邊個影，佢有着衫嘅，唔好露咁多，（太太滿意你攝影技術？）Po得都滿意，我都係盡做，有時真係影到暈，因為未儲到錢買鏡頭，要人肉Zoom，又踎低又左又右，但過程係開心嘅，（太太影番你？）我唔鍾意畀人影相，會成個機械人咁，但我覺得自己影個女靚啲，因為佢唔識要求嘛！」

薇薇表示老公平時僅花10分鐘便成功為她影出靚相，令展鵬讚歎不已，笑言要跟對方偷師：「如果咁快影完，驚老婆會換多幾套衫。有時去旅行，老婆為着泳衣影相，第一日唔食嘢，搞到我都冇得食，要第二日先可以盡情食。」薇薇亦笑說：「平時我同老公旅行都係第一日影晒啲相，因為通常我第二日開始水土不服影唔到。」

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