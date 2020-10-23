女版占士金馬倫！戴祖儀最想揸潛艇海底由我話事

今晨兩名九巴總務員工偷駕巴士環遊新界82公里，有話佢哋因熱愛巴士而入職，犯案動機可能係出於好奇心，想一嘗做司機嘅感覺，唔少藝人拍劇時都有體驗過做職業司機嘅經驗，有啲仲希望嘗試駕駛唔同嘅公共交通工具，等佢哋同大家逐一分享。

戴祖儀：「一係唔揸，畀我揸就梗係揸最型嗰隻，潛入海底嗰啲潛艇！聽人講原來船牌好易考，考paperwork就得，再睇吓點轉落潛艇牌，到時我深潛入海底，有人搵我我都話收唔到，繼續留喺海底享受我嘅世界！」

林夏薇：「我最想駕駛嘅交通工具就係船，本身好鍾意大海，細個嘅時候都好鍾意坐船去啲比較遠嘅地方，喺海上面好自由自在，同埋大海畀人哋有種好神秘嘅感覺。我覺得揸船嗰個人係一啲比較叻嘅人，可以揸住咁大架船喺茫茫大海上面行駛，係一件好有型嘅事，所以我都想試一試。」

甄詠珊：「拍戲時，我揸過七人Van，嗰時拍《果欄中的江湖大嫂》，因為角色我係送貨，所以揸過七人Van。我自己就好想揸的士，因為做舞台劇時試過演的士司機，真係喺街揸過的士兜圈，試吓感覺，不過始終我冇的士牌，嗰日有個的士司機坐喺隔籬及冚旗，但自己真係想試吓考個的士牌，想試吓乘客話去邊，你先自己會去邊嗰種感覺，會幾特別，希望將來有機會考個的士牌啦。」

吳浩康：「自己好有興趣想揸直升機，真係有興趣去學去考牌，因為覺得揸直升機好有型。」

徐榮：「拍《畢打自己人》嘅時候，劇中係揸貨車，又試過扮的士司機，都幾得意。如果可以揀，我想型啲駕飛機。」

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