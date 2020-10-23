連咀李佳芯馮盈盈　陸永竟然唔Enjoy

由藝人李佳芯、馮盈盈和陸永等，演出的無綫新劇《智能愛（AI）人》，題材破格，除了劇中出現新、舊版的機械人外，還描述人與機械人的愛情關係。日前三人分別拍了兩場人工呼吸的咀戲，劇情講到機械人李佳芯跌落水，電線被水草纏住而短路，陸永要幫她從口啜番條小草出來，所以要拍攝親嘴；而馮盈盈就在車廂內暈倒遭陸永救出來，再給予人工呼吸的戲份，兩場戲的親嘴內容不涉及感情在內，所以男方笑言並不享受。

不過有幸能與視后李佳芯，和女神馮盈盈有愛情戲的陸永，因而備受宅男羨慕，但陸永接受東網訪問說：「我同李佳芯、馮盈盈嘅感情戲，冇乜感情發揮，先講李佳芯，佢喺戲中係機械人，我原本當佢工人咁用，到後期先發生感情，而馮盈盈就係我上司，大家有啲感情轇轕咁啦。（啲人羨慕你可以跟兩位女神談情？）嚴格嚟講係佢兩個爭我。（好爽？）其實我唔太敢，亦唔太識談情，自己對呢方面嘅演繹都冇乜太大期望，談情戲梗係小鮮肉演先好睇！」至於就這場咀戲，李佳芯則笑言：「係呀，佢幫我啜水草，所以有場人工呼吸嘅咀戲，我終於試到一場冇感情嘅咀戲，我都係第一次拍！」

除了高智能AI的李佳芯於劇中給予陸永一家享用，多次出手幫蔣志光、盧宛茵和麥美恩解決問題外，劇中還有一位由泰臣演出的搞笑版舊AI保安員，新、舊版AI之大對比功能，於劇中發生不少趣事。

泰臣拍攝現場受訪說：「我冇李佳芯咁勁，係未Upgrade嘅AI，之前我都花咗幾個月練習機械式動作，好彩之前讀演藝，有默劇嘅訓練，食過吓夜粥先滿足到角色需要，角色係好好玩，但最慘機械人係冇腳毛，而我本身係飛毛腿，我用咗20張脫毛紙去毛全清，開始發覺行路平衡唔到，仲見凍要着長褲！」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc