爆父要求解除婚約　任家萱燒傷意外10年後重生

台灣女子組合S.H.E成員任家萱（Selina）2010年在上海拍攝電視劇期間遇上爆破意外受傷，背部及四肢、身體超過一半面積的皮膚遭嚴重灼傷，幸好佢努力接受物理治療，最終重返舞台。

事情已過10年，Selina喺社交網公開爸爸Send畀自己嘅千字短訊，當中寫道10年前任爸健身時收到電話指女兒嚴重受傷，甚至有生命危險，當下自己彷彿被閃電擊到一樣。任爸指當時見到Selina嚴重燒傷嘅照片時「慘不忍睹」，一度勸未婚夫張承中同女兒解除婚約，但對方不離不棄，日夜照顧Selina，任爸說：「衷心感恩阿中的有情有義，沒有他的日夜照顧及律師個性冷靜的分析安慰，萱萱恐怕很難踏過這次死亡的蔭谷。」

回想愛女一路以來辛苦接受治療，如今事隔10年，任爸感動地說：「10年過了，跑步、爬山、游泳、泡湯……萱萱你做到了！萱萱你做到了！萱萱你都做到了，爸爸媽媽以你為傲，以你為榮，衷心祝福你。」

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