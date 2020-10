索女打孖上　玩得歡暢

三人行遊戲係唔少男士嘅夢想,當然現實係得個諗字。其實又唔使咁灰嘅,美國四仔界有唔少以三人行為題材嘅作品,好似今次介紹畀大家嘅三部好戲咁,就絕對係精選之作。

尋找刺激

男人想要幾多個女友先至滿足?呢個問題冇標準嘅答案,但最理想嘅梗係女友唔介意嚟個三人行啦!為咗滿足男士嘅幻想,四仔片廠Airerose Entertainment推出呢套《Girlfriends #4》,由Abby Cross、August Ames、Cadence Lux等脫星演出,單睇演出陣容,就知道主打狂野床戰,故事講述呢班索女唔單止思想開放,仲樂於尋找性愛上嘅刺激,即使男友一腳踏兩船,佢哋都覺得冇所謂,最重要係男友要玩得起三人同床嘅遊戲,若然只係得幾分鐘貨仔,就會畀佢哋飛走!

新人培訓班

美國四仔作品不乏三人床戰嘅演出,但係對於新進脫星嚟講,如果冇三人行嘅經驗,又點能夠演繹出箇中精髓呢?有見及此,四仔名廠Elegant Angel便炮製呢部《Teach Me #6》,將狂野床戰加上新進脫星培訓班呢兩種元素作為賣點,成功吸引四仔迷嘅支持,同時令一班新進脫星獲得三人床戰嘅經驗。睇番演出陣容,包括有Athena Faris、Gia Derza、Karma RX等,以老手帶新人嘅配搭,名副其實係新舊嬌娃孖住決戰男優呀!

左右逢源

偷食都可以偷到光明正大?講緊嘅係呢套由Bellesa Films推出嘅作品《Holding Out & Giving In #2》出現,據導演Jacky St. James表示,佢之所以拍攝呢個題材,原因好簡單,就係滿足男士嘅幻想。搵嚟Emily Willis、Athena Faris、Zoe Bloom等青春脫星演出,全片分為四個單元故事,當中以Zoe Bloom主演嘅一段最吸睛,故事講佢發現前度男友竟然係好姊妹嘅現任男友,而好姊妹唔想Zoe Bloom咁傷心,容許男友同Zoe Bloom重溫舊夢,最後好姊妹亦加入埋戰團,係咪好夢幻呢?

碟評

如果鍾意睇青春脫星嘅演出,《Holding Out & Giving In #2》絕對係最佳之選,事關脫星平均年齡22歲,個個都青春嫩口,加上有趣嘅劇情,確係深宵最佳娛樂。如果想睇熟女味濃嘅話,《Girlfriends #4》係唔錯嘅選擇,尤其係脫星狂野嘅演出風格,絕對唔會令大家失望。不過講到特別嘅話,莫過於《Teach Me #6》,事關佢以三人行加培訓作為賣點,夠晒新鮮感!