索女打孖上 玩得歡暢

三人行遊戲係唔少男士嘅夢想，當然現實係得個諗字。其實又唔使咁灰嘅，美國四仔界有唔少以三人行為題材嘅作品，好似今次介紹畀大家嘅三部好戲咁，就絕對係精選之作。

尋找刺激

男人想要幾多個女友先至滿足？呢個問題冇標準嘅答案，但最理想嘅梗係女友唔介意嚟個三人行啦！為咗滿足男士嘅幻想，四仔片廠Airerose Entertainment推出呢套《Girlfriends #4》，由Abby Cross、August Ames、Cadence Lux等脫星演出，單睇演出陣容，就知道主打狂野床戰，故事講述呢班索女唔單止思想開放，仲樂於尋找性愛上嘅刺激，即使男友一腳踏兩船，佢哋都覺得冇所謂，最重要係男友要玩得起三人同床嘅遊戲，若然只係得幾分鐘貨仔，就會畀佢哋飛走！

新人培訓班

美國四仔作品不乏三人床戰嘅演出，但係對於新進脫星嚟講，如果冇三人行嘅經驗，又點能夠演繹出箇中精髓呢？有見及此，四仔名廠Elegant Angel便炮製呢部《Teach Me #6》，將狂野床戰加上新進脫星培訓班呢兩種元素作為賣點，成功吸引四仔迷嘅支持，同時令一班新進脫星獲得三人床戰嘅經驗。睇番演出陣容，包括有Athena Faris、Gia Derza、Karma RX等，以老手帶新人嘅配搭，名副其實係新舊嬌娃孖住決戰男優呀！

左右逢源

偷食都可以偷到光明正大？講緊嘅係呢套由Bellesa Films推出嘅作品《Holding Out & Giving In #2》出現，據導演Jacky St. James表示，佢之所以拍攝呢個題材，原因好簡單，就係滿足男士嘅幻想。搵嚟Emily Willis、Athena Faris、Zoe Bloom等青春脫星演出，全片分為四個單元故事，當中以Zoe Bloom主演嘅一段最吸睛，故事講佢發現前度男友竟然係好姊妹嘅現任男友，而好姊妹唔想Zoe Bloom咁傷心，容許男友同Zoe Bloom重溫舊夢，最後好姊妹亦加入埋戰團，係咪好夢幻呢？

碟評

如果鍾意睇青春脫星嘅演出，《Holding Out & Giving In #2》絕對係最佳之選，事關脫星平均年齡22歲，個個都青春嫩口，加上有趣嘅劇情，確係深宵最佳娛樂。如果想睇熟女味濃嘅話，《Girlfriends #4》係唔錯嘅選擇，尤其係脫星狂野嘅演出風格，絕對唔會令大家失望。不過講到特別嘅話，莫過於《Teach Me #6》，事關佢以三人行加培訓作為賣點，夠晒新鮮感！