出口術趕絕「老竇」！張慧儀囝囝情竇初開勁冧胡定欣

現年17歲的張慧儀兒子張晃維（Hanson），因患有先天性心臟病曾接受手術續命，隨着兒子長大並學識照顧自己，作為單親媽咪的慧儀重拾一顆恨嫁的心，豈料被阿仔潑冷水！慧儀說：「我嘅感情仍係空白，有次睇電視見到結婚場面，我同阿仔講話好感動，問佢估阿媽有冇咁嘅機會呢？佢話叫我死咗條心喎！」一直與媽咪相依為命的Hanson，可能擔心媽咪婚後會忽略他，所以呷醋，而他亦直言：「佢（指媽咪）嘅脾性，冇可能！」

踏入青春期的Hanson亦有少男心事，慧儀大爆他視胡定欣為「意中人」：「佢好鍾意胡定欣，覺得佢好靚，所以我哋有睇電影《逆流大叔》。有次喺馬來西亞見到定欣廣告，阿仔好開心，仲講笑話認做契媽。有次佢哋喺商場見面，阿仔即刻好尷尬，唔識反應！」

新冠肺炎疫情放緩，就讀國際學校的Hanson亦已復課，雖然他已接近成年，但慧儀口裏說要「放手」讓兒子學獨立，身體卻很誠實，永遠視他為Baby！日前沒有工作在身，她即親自接放學，然後行孖咇去超市買餸準備晚餐，再齊齊搭渡海輪返家，相當溫馨。

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