執導41年破處演女一　許鞍華：導演當咗我係周星馳

執導41年的許鞍華首次當女一，笑言：「導演當咗我係周星馳咁拍。」

導演許鞍華在尖沙咀出席她首次當女主角的紀錄片《好好拍電影》首映，她說：「拍攝前冇問導演劇本拍乜，直到初剪先睇，因為驚自己唔知講咗啲咩得罪人。」

對於首次做女主角，許鞍華說：「最唔想就係上神枱，攞咗終身成就獎、做埋女主角，大家睇完可能我就碌番落嚟，不過，套戲係幾搞笑，唔沉重，導演處理得好好，當咗我係周星馳咁拍。」問是否在片中講錯說話得罪人？她說：「因為講咗太多嘢，驚口不擇言，冇心傷害人，但係變咗是非，不過有都已經剪晒，哈哈……」

導演文念中大讚許鞍華對電影矢志不渝，透露紀錄片拍了三年，剪接也花了一年時間：「拍到佢都忟，但係都繼續死𦧲照拍。」

最近才奪得威尼斯影展金獅終身成就獎的許鞍華表示因疫情回港也未有慶祝：「因為禁聚令，四個人都冇乜好慶祝。」講到金像獎延期一年舉行，她說：「有啲失望，但係可能大會有佢嘅考慮。」

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