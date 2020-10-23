天音真比奈　超迷你乳神

天音真比奈樣子甜美清新，真係好得人鍾意呀！（互聯網）

好多日本AV女優都令人大感驚訝，其中一個原因係女優身懷絕技，可以爆發出激烈潮吹，噴出源源不絕嘅泉水來！除此之外，仲有好多細細粒嘅女優擁有大大對巨乳，就好似天音真比奈咁！

後起之秀

AV集團北都旗下有兩間AV廠，一間係S1，另一間就係Moodyz，後者近年不斷起用優質專屬女優，當中有一位童顏巨乳妹相當受AV迷歡迎，佢就係皮白肉嫩又可愛嘅水卜櫻喇！至於S1猛將如雲，梗係有好多質素同水卜櫻不相伯仲嘅小巧巨乳妹啦，身高僅得4呎10吋嘅夢奶愛華係其中之一，而佢嘅師妹天音真比奈就係後起之秀。

今年21歲嘅天音真比奈，樣子比夢奶愛華更加清新甜美，稚嫩感覺同陽光感都相當充足。身材方面，佢仲要比愛華矮1吋，但係上圍同樣咁激凸，一對木瓜形G奶彈力十足，本身已經夠晒睇頭，加埋條纖幼水蛇腰，令上圍更顯巨型同突出，相當吸睛。

活力充沛

真比奈喺今年6月出道，喺佢正式登場之前，S1特別安排佢去到成人映像出版商「AV未滿」，拍攝一部有露點但係冇同男優肉搏嘅色情作品，一來試一試AV迷嘅反應，二來增加大家對佢嘅處女作期待度。而令AV迷估唔到嘅係，真比奈出道之後唔似得其他專屬女優咁保持每個月推出一部作品嘅產量，而係不定時出碟。

呢點亦唔難理解，S1本身唔愁AV碟嘅產量，所以無必要搞到真比奈作業式咁定期拍AV，再者，S1有心想將佢接替J奶乳神安齋拉拉嘅位置，而拉拉一向都係不定時出碟。仲有，咁做可以令真比奈唔使咁操勞，能夠長期保持良好狀態，亦因為咁，大家從真比奈嘅演出中，可以見到佢嘅演出充滿活力，喺男優嘅猛攻之下出現極強烈反應，叫起上嚟都零舍響亮呀！

天音真比奈雖然唔係成日都拍AV，但係經常都會喺社交網分享自己作品嘅消息，亦會上載好多大晒巨乳嘅吸睛照片，大家咪走雞啦喂！

Profile

年齡：21歲

身高：4呎9吋

三圍：36G-23-34