吉時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時

宜：祭祀、開業、交易

忌：結網、修渠、放水

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、4、8、9

幸運顏色：白

生肖指數 是日吉星：牛

鼠：→ 雖然你無法接受合作對象的行為和脾氣，但是包容是彼此合作的第一條件。

牛：★ 對於別人給予的關心要有感恩之心，同時也要適時給予別人相同關懷。

虎：→ 利用旁門左道的方法應付工作必然會失敗，腳踏實地去幹，自會受到肯定。

兔：→ 平穩的一天，該做的事情盡早把它做完，不要一天拖一天，以後更麻煩！

龍：↑ 經朋友的介紹，認識了一位非常具吸引力的異性，令你終日胡思亂想呢！

蛇：→ 總是閒不住又貪玩，與其惡作劇找人麻煩，倒不如做些有建設性的事。

馬：↓ 是日沖煞，工作運勢稍稍低落，太過固執的性格，會讓人無法接受你呢！

羊：↓ 小人會以人際關係來打壓你，不得不作出適當防備和抵抗，以免有所閃失。

猴：↑ 趁感覺平靜，心情不錯的時間，不妨多念書，這樣對未來會有很大的幫助。

雞：→ 不要怪責你的朋友，只有你自己知道問題的所在，別人只是言語之失呢！

狗：→ 目前錢銀上還沒有甚麼大問題，不過出手時要計算一下，勿再憑直覺花錢。

豬：↓ 與不同部門合作的事情須格外在意，會有被人出賣的情況發生，要小心！

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：體能及工作運佳，進度甚為平穩，壓力緩和不少，更能發揮本領，爭取上位良機。

金牛：人緣及桃花運較佳，親子及感情關係將甚和順，更能享受私人空間，宜善用公餘。

雙子：精神狀態回穩，心情佳，家庭運回穩，較能享受家居生活，有助回氣生息與充電。

巨蟹：辭令及思考力轉佳，人緣及桃花運回升不少，利改善及增進與伴侶、家人的溝通。

獅子：事業運略為不穩，宜保持樂觀，因正財較旺，求職、轉職等，較能找到合適職位。

處女：人氣佳，雖精神不穩，出勤、出差等壓力較大，注意溝通及善用人緣，可助事成。

天秤：精神狀態較佳，財運雖持續不穩，但理財能力回升，有利維持穩定，宜檢討重整。

天蠍：社交運極佳，攜眷聯誼及會友，有利增進默契與互信基礎，宜善用公餘，多聚會。

人馬：事業佳，社交運回穩，善用公餘多曝光，可助招引賺錢及工作良機，宜積極行事。

山羊：出勤、公幹及海外項目等，進展將較理想宜積極。出門可招艷遇，單身者可一試。

水瓶：夫妻運甚佳，家庭運回穩，計劃生育的朋友，大可加緊努力。多交流，感情更佳。

雙魚：戀愛運回升，現關係發展將甚平穩，多約會、多交流，有助增進了解互信基礎。

預測：下周大市初開，交投氣氛將帶觀望。