【中楊冪魔咒】迪麗熱巴壓力禿慘現「清兵額」

內地女星楊冪的髮線後移向來受外界關注，其「凸頭」照經常被瘋傳，當年演出《三生三世十里桃花》時，戲中女扮男裝的造型曾被網民嘲諷：「髮際線太高了！」令她忍不住發文：「我是一個禁不起批評的人，如果你們批評我……我就去植髮！」楊冪早年一個視頻受訪中被主持問到：「說出三個髮際線後退10厘米但顏值依舊的女明星！」她當時二話不說：「想看迪麗熱巴。」看似有貶，但其實是誇讚對方顏值高。

不過，被楊冪「欽點」的熱巴似乎應驗老闆之言，最近見她在視頻中以一頭黑直髮造型示人，但最吸睛的卻是其髮際線！有指熱巴的高額問題比老闆楊冪更甚，網友都為其「高處未算高」的髮線擔憂：「要注意髮際線」、「髮際線堪憂」更指她快成「光明頂教主」！髮線後移莫說是男人死穴，對美女更是慘情，熱巴如今被網民借題揶揄，指熱巴加盟楊冪旗下成為「雙妹嘜」，連禿頭問題都一致，可能是有「傳承衣缽」之意。

據知，熱巴的脫髮問題早已出現，由擔正首齣內地劇開始，因壓力太大曾被拍得出現疑似「鬼剃頭」，頭頂有三撻「大咕窿」！其後人氣更盛兼負面新聞不絕，令熱巴承受沉重壓力，加上龐大工作量，有傳她曾出現抑鬱症初期症狀，身形更變得肥腫難分，公司見狀即急急為她減少工作，病情才得以好轉，可惜脫髮問題仍未解決。

除了熱巴，其實圈中多位女星都受禿頭所困擾，好似與陳偉霆主演電視劇《醉玲瓏》的劉詩詩，因盤髮造型露出其髮線後移，粉絲也替她捏一把冷汗；另一生完BB的章子怡，產後首次公開露面時驚見凸額及脫髮。至於曾經演出電影《破風》的王珞丹，因凸額而被指跟葛優撞面，結果因而聲名大噪，成為頒獎活動、商演的搶手貨，有一次兩人同場，她即刻意將額前劉海放下，以免出現兩個葛優！

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