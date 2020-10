女神岑麗香早前忙拍無綫劇《BB大晒》,依家劇集已拍完,佢可以安心喺屋企湊仔同休息吓。女神趁休息時間都好識歎,佢喺社交網限時動態上載咗一段反面教材嘅短片。

片中見香香素顏上陣,但完全冇影響佢嘅顏值,依然咁索。香香着住睡衣,瞓喺床上食雪餅,佢一面拍攝,一副好enjoy嘅樣係咁食,又甜笑賣萌,點知食食吓濁親,不停咳,十分搞笑。佢自己都知喺床上面食嘢唔啱,留言:「So many bad choices in this story, eating in bed,choking on the food etc.」

