【極品「姐姐」】名牌衫大縮水　張敬軒冇啖好食

歌手張敬軒自從屋企嚟咗個新「姐姐」之後，佢幾乎冇啖好食，尋日佢忍唔住喺社交平台同大家「開心」share苦況，見到佢個早餐係幾塊係咁意烘過嘅方包，佢寫道：「我趕住出門口，請阿姐幫我分開裝早餐，我拎住大抽細抽經過張枱見到咁嘅樣。」更抵死地hashtag「左起第二件咩事」，見到塊包穿窿有個「手抽」咁，認真笑爆嘴！之後軒仔開Po繼續發功，佢上載幾張圖，話本身以為每日可以食到唔同種類嘅豐富早餐，結果現實中星期一至日唔係食白粥就係食勁乾嘅麵包，睇見都唔開胃，佢講番件爛方包：「好多朋友仔問我今朝塊方包點解有手抽嘅？我諗阿遮遮（姐姐）諗住我返工食早餐嘅時候方便啲啩。」

之後軒仔又繼續「讚」姐姐「好幫到手」，大爆對方將佢件名牌羊毛衫撈埋啲毛巾一齊洗，搞到大縮水，佢依家「多咗件露臍兼短袖衫着」，又自爆依家好顧家：「有咗佢之後我顧家咗好多，成日都會掛住屋企，叫我『顧家輝（顧嘉煇）』。」臨尾佢仲話姐姐知道咗佢喺社交平台讚佢，仲話會「好好照顧」佢，搞到佢話：「我家下好驚我話你知」。一眾圈中好友同網友睇完之後個個笑到停唔到，其中好友蔡卓妍（阿Sa）笑言：「要唔要叫我個姐姐同你個姐姐傾吓偈？」軒仔即謂：「我帶佢嚟搵你吓。」網友即搭嗲：「帶去換阿Sa個姐姐返嚟」！

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