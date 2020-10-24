稱職姨姨把聲好卡通　JW：真係好想配音

歌手JW（王灝兒）早前榮升做姨姨，對於新角色她自誇好稱職︰「變咗司機咁，因為BB成日都要去檢查，有時車完家姐、BB，就再車埋媽咪。（成日探BB？）唔會經常，我日日都出去做嘢，好驚有菌，完全唔想冒呢個險！」

JW表示第一次見BB未抱就已經感動到喊︰「知道家姐成個懷孕過程都唔容易，所以我覺得呢件事係好神奇。（有嚇窒你唔生B？）又冇，依家屋企有咗BB好開心，我覺得呢樣嘢係媽媽嘅偉大，我相信將來我都可以咁偉大，哈哈！（會生幾多個？）之前以為生好多個係好簡單，但原來唔係，所以兩、三個就夠。」

講到工作動向，她自認好恨拍劇，但其實內心深處有另一樣工作更想做︰「講咗好多年話想配音，好慘呀！點解冇人搵我！我自細就好鍾意睇卡通片，其他人都話我講嘢把聲已經好卡通，真係好想嘗試配音。」

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