【玄之又玄】重陽登高　趨吉避凶

明天是農曆九月初九，在《易經》中，九為至陽至剛之數，重陽之名亦由此而來。正因為這是陽氣極盛的日子，加上自古以來有登高避災的傳統，所以不少人會趁重陽節郊遊，藉此吸收陽剛正氣，取其步步高陞的寓意，以便迎來好運，並抒發心中悶氣，達到養生效果。事實上，假如你覺得近期運氣欠佳，重陽節是一洗霉運的好時機，但在出發前，有些趨吉避凶的小貼士不可不知！

1.窮山去不得

有意借登高改運的朋友，應當向草木茂盛的秀山進發，盡量迴避窮山，因光禿禿的窮山會吸收霉氣，置身其中，容易累積負能量。

2.賞菊除惡念

農曆九月是菊花盛開的時節，重陽節更被稱為「菊花節」，登高之餘，不妨賞菊，可借菊花的清香驅走惡念。如果放埋風箏，更有助放走瘟氣災難，除去心中怨氣。

3.行為要檢點

登高時有不少禁忌，包括避免拋石伐樹、隨處便溺、胡亂觸摸金塔、採摘路邊花草、穿着暴露衣服等等，因為這些行為有可能招徠靈體騷擾。

4.祭祖不宜遲

不少人會趁重陽節登高，順便拜祭祖先，謹記祭祀宜於日間進行，盡量在黃昏前完成。掃墓時，可於墓前擺放柳枝，既可驅邪，亦有自我增運之效。另外，掃墓有別於一般行山，切勿到處拍照，更不要在墓地範圍嬉戲亂跑或大聲喧嘩，以免招惹惡果。

5.事後要更衣

基於衞生問題，登高後回到家中，當然要第一時間沖涼換衫。假如是掃墓的話，回到家後更加要立即清洗鞋子，以碌袖葉或黃皮葉沖洗身體，並將穿過的衣服洗乾淨及晾曬。