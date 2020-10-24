重提《人生馬戲團》！鍾嘉欣以為死硬靠一樣嘢保命

藝人鍾嘉欣早前返咗嚟香港拍攝無綫新劇《兒科醫生》，忙裏偷閒去咗酒店Staycation（宅度假），除咗食好嘢睇靚景輕鬆吓外，佢仲拍埋片全程用英文同大家分享自己信主嘅心路歷程。

佢透露細個係跟父母信佛，直到19歲離開溫哥華參選華姐，然後入行，後來就認識咗啲基督徒朋友。喺佢24、25歲忙到全年無休時，身心好疲倦，每次出門工作都好焦慮，好依賴媽媽畀佢保平安嘅物品，但有次朋友就叫佢掉咗佢，叫佢同自己講唔好再被「佢」掌控，令佢內心掙扎得喊出嚟！

佢更重提2005年同楊思琦喺內地拍攝劇集《人生馬戲團》轟動娛圈一事，佢話當時被20名男子追住，追佢哋嘅人係啲黑幫，大概係誤認佢哋係某些人。佢同思琦當時匿埋咗喺個角落，有樹枝包圍所以未被發現。佢直言以為必死無疑，當時佢祈禱：「我唔想死，我想見我父母，孝順佢哋，唔想佢哋傷心。」瞬息之間，佢感到一片寂靜，張開眼發現嗰班人已無影無蹤。佢話呢個係佢小小嘅見證，令佢知道主確實存在。

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