預計明年3月上映的迪士尼電腦動畫《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon),推出預告片,動畫中雖然是架空奇幻世界,卻出現大量南亞風文化與角色,亦有凌厲的武術對決場面!

故事講述五百年前,邪惡力量降臨大地,魔龍一族犧牲自己拯救人類。時間去到現在,邪惡力量重現,女主角戰士雷雅需要踏上旅程,尋找一條最後的魔龍。預告片中出現一隻類似犰狳的生物「篤篤」賣萌,協助小時候的女主角通過佈滿陷阱的通道,不過片中最後女主角與篤篤已經長大,篤篤變成像小象般大的座騎!

有網友指出《魔龍王國》的風格與設定,都向奇幻武打動畫《降世神通:最後的氣宗》(Avatar: The Last Airbender)與其續集《降世神通:科拉傳奇》(The Legend of Korra)借鑒不少。