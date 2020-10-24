張敬軒11月演唱會如期舉行　將成2020年紅館第一騷

英皇娛樂主辦的「張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會」原定於2019年11月舉行，因疫情問題暫定今年11月22日至25日舉行，現大會公布將會如期舉行，張敬軒將會成為今年2020年重返紅館開騷第一位歌手，為配合表演場地的防疫措施及紅館的特別座位安排，更會加開11月26及27日兩場，不過歌迷座位就要重新作安排。

根據康文署指引，紅館重開，每場只可容納原定的一半觀眾，相連的座位不得超過四個，座位須平均分布，所以目前手上持有軒仔演唱會門票的歌迷，要跟足指引到香港體育館更換全新印製的補場門票，亦可以選擇退票。另英皇娛樂更會加開26及27號兩場，將於2020年11月10日於網上公開發售。

香港體育館現正採取預防措施，入場觀眾需佩戴口罩。所有進入表演場地的人士進場前須接受體溫檢測和使用酒精搓手液。表演場內禁止飲食。紅館各公共場地亦將加強清潔消毒措施，包括於每場之間進行清潔。

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