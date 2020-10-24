【綠色本地遊】農曆九月初九快閃9折優惠！

【營業資訊】農曆九月初九時節最啱出遊，香港郊外美景多不勝數，要自己安排都有點麻煩。不如就跟康泰出海啦！

全新推出，康泰包船系列一天遊，唔使同人逼，坐得輕鬆又放鬆，一定打到靚卡！絕對係適合一家大細、一班朋友仔Join嘅行程！而且依家4人同行，到分行報名以下一天團仲即享9折優惠，優惠期由10月24日至27日，今個周末快啲去分行報名啦！

優惠一日遊：

塔門、海下灣海岸公園、荔枝莊(康泰包船) 1日遊 DNF01

11月1日起（逢星期三、六、日）

荔枝窩、吉澳、鴨洲 (康泰包船) 1日遊 DWF01

11月1日起（逢星期二、六、日）

想玩得更安心？康泰本地遊推出8大保證：

1.保證只限香港人參加

2.遵守旅遊業議會的防疫承諾，領隊兼導遊會預先進行新型冠狀病毒檢測

3.保證提供每人一口罩及全程必須戴上（進餐除外）

4.保證登車/船前為客人量體溫

5.保證安排60座旅遊巴，只坐30人

6.保證旅遊巴在客上登車/船前全面消毒

7.保證提供每位客人最高10萬元平安保險及5000元新冠病毒住院醫療保險

8.保證出發前5天無條件退款(不計通知日及出發日)

電話報名中心：2108 8888

康泰營業門市：旺角、沙田、銅鑼灣、荃灣分行