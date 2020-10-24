一家大細　玩吓又學吓嘢

一連3日假期，一家人都會想出外走走，富教育意義的趣味性展覽，至啱去了。(互聯網)

連續3日假期，諗到去邊度玩未？尤其是父母們，既想帶小豆釘到有特色的地方，又希望能有教育意義，但香港地方細細，商場就多多，識得揀一些趣味活動或展覽，就啱晒小朋友玩樂了。

尋找昔日香港情懷

每個人也有屬於自己的童年回憶，「大哥大」、公仔紙、東南西北等，隨着歲月變遷，這些經典的本港產物幾近絕迹，想親身一睹實物？將軍澳廣場即日起至10月25日舉行「潮代交織」經典主題展，以社區和家庭為本，喚回香港的昔日情懷，再次呈現不同年代的懷舊穿戴物、玩具及影像，讓新世代認識經典文化的同時，亦令上一代可以回味曾經風靡一時的潮流，重溫屬於香港人的集體回憶。

喚醒大眾保育意識

海洋是無數生物的生命之源，是大自然送給人類的禮物，但隨着多年來經濟社會的急速發展，可知失去了多少個牠？為喚醒人類關注海洋保育的重要性，海港城‧美術館由即日至11月8日舉辦《海洋的印記》展覽，希望大家藉此能從中反思人類與海洋的關係，思索如何令海洋環境重拾生氣。

貫輸綠色生活知識

為了注入可持續發展及健康生活概念，樂富廣場特意在戶外露天廣場建設了近3,000平方呎的戶外都市農莊，提供超過1,000個種植點，種植包括有機蔬果及香草等60種農作物，同時會推出一系列改善身心靈的主題活動，例如定期舉辦導賞團，希望透過講解及親身體驗，向大眾灌輸有機種植及綠色生活小知識，發放更多正能量。