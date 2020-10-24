美食婷：重陽原來都有唔少應節食品

我美食婷雖然接受西方文化，但對中國人講究慎終追遠的思想，依然根深柢固，重陽節的習俗除了登高、祭祖、賞菊和放風箏，其實還有很多可以食用的應節食品呢！當中較為少見的有重陽糕和菊花酒；重陽糕又叫菊糕或花糕，古時則叫「蓬餌」，有指是當秋天收割稻穗後，將新米煮成米飯再插香燭供奉祖先，後來演變用麵粉、米粉、小米和豆等加棗類製作。後來重陽糕的食材配搭都有不同，如加銀杏、豆類或瓜子類作裝飾。由於糕和高同音，有步步高陞、前途光明的意思。

重陽節時菊花開得特別燦爛，適合登山賞菊外，還會飲菊花酒，菊花酒寓意長長久久，古時，文人會將九月稱為菊月，菊花於秋冬生長，被認為富有生命力，菊花酒有去災祈福的作用，故每逢重陽節，就會於農曆九月九日，以菊花汁加中藥如當歸、枸杞等釀酒，留待下年再喝，今年則飲用上一年釀製的菊花酒。

菜式方面，重陽期間正值秋涼，蟹和羊肉最是時令，故都會於這個時節品嘗。當中羊和陽同音，秋冬吃羊肉夠滋補，有些地區更會加麵條一起吃，寓意長壽。螃蟹這個時節最為肥美，古時文人還會邊喝菊花酒邊配蟹享用，氣氛雅致又應節。

我美食婷在搜集資料的同時，發現到古代的契丹人（東北遼族），每到重陽節，王族就會舉行射虎活動，射得最少那一位要請大家吃重九宴，大家會邊飲菊花酒邊吃野味，如鹿舌頭和兔肝等，雖然現時好難考證真偽，不過好彩現時無得食，否則感覺都幾驚。