梁榮忠唔再做幕前　懶理白髮：曾江叫我都唔染

藝人梁榮忠在油麻地出席「第七屆全港中學微電影創作大賽」教授學生微電影製作。轉戰電台及幕後的梁榮忠表示：「都應該唔會再做幕前，近七、八年除咗電台工作同埋主要教授導演、編劇、演員，之前都係大學教。」問到梁榮忠可有興趣開戲，他笑說：「想嘅，但又唔想累到老闆，因為我拍嘅題材都係小眾，唔想累到人蝕到嘔，依家電影又係夕陽中嘅夕陽行業。」

一頭白髮的梁榮忠被問到是否因少幕前演出而懶打扮？他笑說：「因為我好鍾意白頭髮，身邊朋友、髮型師都叫我染髮，不過就算曾江叫我都唔會染。」

梁榮忠不介意白頭髮看上去年紀會較大，反而最怕「凍齡」，他說：「最怕聽到凍齡呢兩個字，人應該跟隨大自然生老病死，唔好夾硬將自己雪藏喺某個年紀裏面。」講到感情生活，他說：「唔急嘅，有就有，冇就冇，最緊要活好每一天，如果為咗追求愛情同名利而失去咗身邊風光咪好戇居，疫情發生之後更加覺得要好好珍惜生活每一個時刻。」

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