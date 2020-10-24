楊千嬅笑洪永城衝動派：唔怪得會分手！

楊千嬅網上頻道節目第四集請得洪永城擔任嘉賓，兩人齊探討職場伴侶的利與弊。談及洪永城跟圈中人拍拖很有經驗，如有緋聞傳出時，自認是個失敗者，要向千嬅取經的他表示：「若是對方有緋聞，會四出打探消息。」千嬅聞言笑他太衝動，怪不得他會分手。洪永城又稱：「如果與女友意見不合，會躲在洗手間看書或打機，有時會揸車散心！」亦試過獨自一人飛去外地旅行，回來之後對雙方感情有助，他又以過來人身份建議，職場伴侶最好約法三章，公私分明能融洽相處！坦言與女友會有美好將來，千嬅立即祝洪永城快些派薑醋，不用再派喜帖！

在職場伴侶方面，千嬅也有很多經驗分享，因為千嬅與丁子高既是夫妻關係，又是經理人與藝人的工作夥伴，談及如何平衡這雙重關係﹖千嬅說：「在工作上，有時丁生會用咗對太太嘅語氣跟我說話，咁啲聲氣會有問題，冇晒尾音，我會好大方，唔出聲，不過會黑臉！」她表示，盡量不將工作帶回家，因為家中兒子是他們的橋樑，即使在工作上有不同意見，但回到家中看見兒子，便會冷靜下來，因為始終是一家人，她覺得雙方也要有相處空間，只要有愛一切也成立！

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc