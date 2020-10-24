BMW 318iA Saloon Sport 　性價比更勝前款

全新G20世代的318iA Saloon Sport抵港，車上標準配備多又齊，性價比更勝前款。（胡振文攝）

對上一次寶馬(BMW) 318iA Saloon抵港，講緊係「上世代」(F30)的事，搭載1.5L 直三TwinPower Turbo，當時售價貼近$40萬。隨着新世代(G20) 318iA Saloon Sport接棒抵港，動力核心改由2.0L 直四TwinPower Turbo引擎擔綱，馬力和扭力更大之餘，車上標準配備更多更齊，車價仲平$1萬，變相更抵買！

擁有流線化、低風阻車身設計及50：50前後重量分布的全新318iA Saloon Sport，換上新設計LED頭尾燈，面罩格柵、前擾流、進氣口、側鏡蓋均配上了Sport亮黑飾件，與18吋輕合金輪圈、Sport多功能軚環及Sport前座椅，拼湊出更強運動氣息。

車載科技配備全面提升，以iDrive 7.0系統、10.25吋中控台觸控屏幕及12.3吋數碼化儀表組成的最新BMW Live Cockpit Professional、BMW Intelligent Personal Assistant智能語音個人助理、Comfort Access 2.0免匙系統、電動天窗、自動泊車系統連後泊鏡頭、手機無線充電功能、12揚聲器HiFi Loudspeaker高階音響系統等，全屬標準配備，齊料到呢！

規格表

車型：四門五座位房車

引擎：直四BMW TwinPower Turbo

容積：1,998c.c.

最大馬力：156hp/4,500~6,500rpm

最大扭力：250Nm/1,300~4,300rpm

驅動：前置引擎、後輪驅動

傳動：8前速Steptronic自動波

車身體積：4,709×1,827×1,435mm（長×闊×高）