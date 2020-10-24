嵐解體前最後騷內地網上播收60人仔！粉絲鬧賤賣

日本尊尼男團嵐原定5月舉行的演唱會，因疫情叫停，現在改為11月3日在新國立競技場舉行，該天是嵐出道21周年紀念，是嵐解體前最後演唱會。為安全起見，演唱會以閉門錄影形式開騷，Online付費收看，在日本官網Johnny's net online播出，中國方面則在「網易音樂雲」轉播。不過由於內地跟其他地方收費十分懸殊，惹起粉絲不滿。

嵐於11月3日舉行的Online演唱會，在日本平台分兩個內容播出，第1部分只限嵐的Fan Club會員收看，統一收4800日圓（約355港元）。第2部分公開給所有人收看，嵐的Fan Club會員收4800日圓（約355港元），尊尼家族會員則是5300日圓（約392港元），一般人售價5800日圓（約429港元）。不過，網易音樂雲播第2部分，收費超平，僅收60元人民幣。由於跟5,800日圓（約429港元）相差太大，粉絲批評尊尼以賤價益內地粉絲，對此非常不滿，嘲諷「天團嵐，只不過值60蚊人仔」。有報道指嵐原定4月在北京鳥巢開騷，但因疫情取消，為了補償內地粉絲損失，主辦方將低價出售門票。

另外，嵐為5G手機拍的新廣告，將嵐1999年9月15日於夏威夷大型遊艇上舉行出道記者會的影像，與現在嵐在遊艇眺望鏡頭合成，讓少年版與中年版嵐同框合演，相當有趣，廣告已於昨日出街。