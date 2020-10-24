鍾情鑽石！張加慧等未來男朋友送：會大大加分

藝人張加慧（Karie）近日忙於籌備網上平台的新工作，縱使工作繁忙，日前亦不忘參加珠寶首飾活動，Karie表示：「珠寶首飾係我嘅最愛，有時候工作太忙我都會去睇珠寶首飾，既可以減壓，亦都可以鼓勵自己繼續努力工作賺錢。我覺得珠寶係女性最好嘅朋友，可以將女性嘅氣質、品味展示同提升。我由細到大都好鍾意珠寶首飾，後來加入娛樂圈後需要出席唔同場合，所以挑選適合嘅首飾係好重要，慢慢加深咗我喺呢方面嘅研究，成為朋友間嘅『珠寶達人』。」

提到喜歡的首飾類型，Karie透露鍾情鑽石：「我鍾意閃亮嘅嘢，無論係白鑽或者彩鑽，我都好鍾意。」問到會否希望未來男友送贈鑽石追求，Karie笑言：「如果未來男朋友送首飾畀我，無論係咪鑽石或者咩價格，我都會好開心，仲會對佢大大加分，因為代表佢有留意我嘅喜好，係位細心嘅男士。」

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