【撞樣兼撞身材】60萬粉絲泰版DJ Soda　食相可愛吸人氣

世上的另一個DJ Soda～唔講以為兩姊妹呀！

新冠肺炎疫情關係，大家好耐冇出國旅遊，相信香港人一定好掛住平靚正嘅泰國！講到泰國除咗美食多，其他美女亦都唔少，好似當地有泰版DJ Soda之稱嘅網紅FahFah（Fah Chatchaya Suthisuwan），唔止外貌同DJ Soda撞樣，就連身材都撞到應一應，兩「姊妹」更試過碰頭，FahFah當然冇錯過集郵嘅機會，兩女齊齊擺出甫士，似足餅印一樣，難怪有網民以為佢哋係親姊妹！

現年29歲嘅FahFah喺曼谷讀書長大，畢業後曾擔任模特兒拍攝寫真，現為旅遊達人KOL，擁有60萬粉絲追蹤，經常喺社交網及個人頻道分享旅遊熱點，更似足DJ Soda一樣咁為食，不時拍攝ASMR食嘢片，人氣高企。

作為travel lover嘅佢，去過亞洲多個地方如香港、台灣及日本，仲去唔少香港打卡熱點影靚相，唔知有冇網友遇過佢呢？

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc