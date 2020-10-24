孕味濃！仙樂都發福脹爆升Cup低胸晒線

藝人仙樂都（吳堯堯）出席有份參演的電影特別場，她穿低胸吊帶裙，身材明顯發福升Cup，散發孕味，問是否要恭喜她，她笑言：「遲啲先啦！肥咗少少，自己都唔敢上磅，疫情關係冇打拳超過一年，少出街，冇必要都喺屋企，應酬都少。（以為你大肚？）未有咁快，會努力，叫男友加油，畀啲鼓勵佢。」

本身是泰國混血兒的仙樂都，提到泰國爆示威衝突，她雖身在香港，但心繫泰國，日日有留意當地消息，表示擔心，原本有往泰國及大陸的工作都停晒，她說：「擔心，但都冇能為力，各地風氣要爭取自由走上街，其實全世界都發生緊，冇對與錯，我唔想推翻世襲，我覺得唔應該踐踏自己國家，應該愛國，正如英國人唔會踐踏英女王一樣。」她讚拉瑪九世在位時能改善民生疾苦，做得好成功，故支持王室世襲。而家人居於泰國偏遠地區，民風單純，以種糯米為生，故未受影響。

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