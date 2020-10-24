繼續袖珍！二代Pocket規格大升呢

Pocket 2將於11月1日起在香港發售，提供標準版及套裝版本。售價︰約HK$2,900起（互聯網）

雲台相機近年受到拍友歡迎，兩年前DJI就出了一部OSMO Pocket，憑着超小巧體積而刮起話題。最近廠商再出第2代，並飛走「OSMO」字眼，直接叫做DJI Pocket 2。

Pocket 2依然袖珍，「三圍」124.7 x 38.1 x 30mm，重量僅為117g，內置875mAh鋰離子電池，在1,080p 解像度影片拍攝下，電池續航力可達140分鐘。影像方面，感光元件加大至1/1.7吋，頂級是一個20mm等效焦距的f/1.8光圈鏡頭，有效像素由上代的1,200萬像素，大幅提升至6,400萬像素，並支援4K/60fps超高清影片，配合HDR技術，令影片的亮度動態範圍進一步改善。升級的混合對焦 2.0技術有助提升對焦速度，同時提供8倍變焦能力，方便離遠影景。

新機延續了上代的拍攝玩味，計有升級版自動美顏、一鍵縮時影片、8倍慢動作、四向收音、全景拍攝等等。另外，Pocket 2將底部改為可拆式底殼，毋須像上代般外接配件轉接套，只需拆換底部即可轉接不同配件，例如三腳架及全能手柄等。Pocket 2提供標準版及套裝版兩種購買選項，將於11月1日起在香港發售。