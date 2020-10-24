只輸3票！謝霆鋒大讚學員有進步

由謝霆鋒擔任導師的內地選秀節目《中國好聲音2020》播出第十集，其中李宇春戰隊的學員在第一輪戰勝李榮浩戰隊學員後，需要再挑選戰隊繼續挑戰，當她看到謝霆鋒時便說：「鋒哥是最強戰隊，我不敢選。」霆鋒無奈苦笑。隨後輪到霆鋒戰隊出賽，他派出隊伍內的Acapella樂團出戰，並挑戰李榮浩戰隊，當主持問到霆鋒，需要使用封印權封印對手的學員時，他信心十足地説：「不用！」

兩隊學員深情演唱後，霆鋒看到李榮浩隊員便說：「我看你這一身打扮，肯定是榮浩老師選的吧。」隨後又打趣問：「你懷不懷念自己的髮型？」原來這位學員原本的髮型是爆炸頭，而學員也配合氣氛說：「有一點點。」最後，霆鋒的Acapella樂團以三票之差落敗，其實在五輪的投票時中，霆鋒跟李榮浩戰隊的票數非常貼近，就連霆鋒也說：「簡直是在玩過山車。」

雖然最終落敗，但霆鋒對於自己戰隊學員的表現感到十分滿意：「我們聽得容易，要操作是非常非常難，但是今天非常好，謝謝你們，你們的進步是有目共睹的。」並表示這是一場沒遺憾的比賽。除此之外，霆鋒不僅對自己戰隊努力付出，就連其他導師戰隊的學員，他也全程投入過程，如之前霆鋒戰隊對戰李榮浩戰隊時，當中四首歌曲都是霆鋒參與編曲；對戰李健戰隊時，四位學員的四首歌曲也同樣是他參與編曲。

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