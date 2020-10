Beyonce色彩聯名　宣揚正面訊息

活躍於歐美樂壇及影視界的美國天后Beyonce,除了能唱能跳能演外,她更不時亮相各大時裝雜誌及出席不同時裝盛會,為個人豎立出鮮明的時尚形象,2016年Beyonce更與英國服裝集團TOPSHOP聯手推出個人品牌IVY PARK,其後於2018年因為TOPSHOP老闆Philip Green捲入醜聞風波關係,Beyonce就買下IVY PARK所有股權變為全資擁有。

今年初,知名運動品牌adidas首度邀請IVY PARK聯名合作,以忠於自我及打破常規的設計概念演繹一系列前衞運動服飾及鞋款。是次第二回IVY PARK x adidas聯名系列就將於本月底正式登場,以「THIS IS MY PARK」作為核心理念,系列單品設計採用鮮明色彩作主調,透過大膽新穎的剪裁輪廓充分展示女性美態及活力形象,藉此呼籲大眾於人生道路上保持正面心態便能「FIND YOUR PARK」。

除了推出多款連帽衞衣、運動外套及連身衣外,系列更推出帽子、皮帶、腰包及手提袋等配飾豐富造型。而鞋款包括的ULTRABOOST OG、NITE JOGGER、SUPERSLEEK 72及FORUM均換上IVY PARK獨有色彩設計,將前衞運動風格與鞋款經典輪廓融合。