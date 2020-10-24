慶祝結婚4周年　Celia K.有3年大住肚過！

現時懷孕五個月嘅藝人郭玥彤（Celia K.）與老公李冠鋒婚後誕下兩個女兒，今日二人結婚四周年，佢哋撇甩小朋友過二人世界慶祝一番，最搞笑佢哋結婚4年，有3年Celia係大住肚度過！佢咁好生養，老公當然要慰勞一番，喺周年紀念日送咗大禮畀佢，但就保持神秘感，冇透露係咩，Celia留言：「結婚四周年紀念，已經第三年又係大住肚度過，多謝你送咗一份大禮之餘，仲買咗呢個一啲都唔抵嘅4th anniversary波花俾（畀）我！仲識着燈㗎！最緊要係你攬住呢個嘢走上去酒店間餐廳度『佢話俾我影相』3字頭仲喺度幫我諗辦法扮少女，好有心，所以我都要影一影襯返個波，如果唔係返去俾（畀）啲女玩2分鐘冇咗。」Celia依家主力湊女，所以手機上面多數相囡囡嘅相，有成過萬張，難得二人世界，當然要影番多啲留念。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc