同高志森再合作冇尷尬　焦媛嫁畀舞台唔諗感情

由高志森擔任監製及藝術總監的音樂劇《大月薰與孫中山》，定於2020年12月11日至12日及12月22日至13日下午3時於屯門大會堂演奏廳演出。女主角焦媛非常緊張，為了演好大月薰一角，她很早已閱遍有關大月薰之資料，劇團舞蹈老師教授日本舞，焦媛及另一位演出者關凱珊隨老師認真練習，高志森也親自到場指示，大家都很期望演好這個戲。

當天排日本舞，正是焦媛與高志森宣布分手後，兩人首次公開站在一起。經過大半年休息，焦媛精神飽滿，滿眼充滿光采，與高志森相處時亳無尷尬，比起過往兩人相處得更輕鬆，少了愛情枷鎖束縛，雙方把感情冰封，各自尋找理想，對焦媛而言，看來更為自由舒服。

焦媛表示：「我兩在工作上從來合作愉快，我很期待這個劇的孕成，很期待演出大月薰的心情與經歷，她的愛情觀是偉大的，為了一個她愛的男友苦守一生，環境多麼艱苦，也從沒有想過尋死，很堅強。」

問可有機會與高志森復合？又或在感路上另覓伴侶？她笑言：「我只有在舞台上，才可以得到極致的快樂，沒有考慮感情問題，我已經嫁舞台，舞台就是我一生追求的理想，也不想其他了。」

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