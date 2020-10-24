5鏡Mate 40　影相靚仲有一點完勝對手

臨近年尾，手機界好不熱鬧，繼iPhone 12後，Huawei亦終於出手推出旗艦機Mate 40系列。新機沿用上代的簡約風格，機背「星環」相機組亦跟過往相似，只是鏡頭由上代處於圓心位置，變成在圓周之上，雖然有網友笑言似舊電話的數字轉撥，但起碼別樹一幟，在手機設計近乎一式一樣的今天，算是給手機用戶多一份新鮮感。

系列有Mate 40、Mate 40 Pro及Mate 40 Pro+ 3員，Mate 40用68°雙曲面6.5吋屏幕；後兩者則用88°雙曲面6.76吋屏幕。3部機均支援DCI-P3 HDR色域、240Hz觸控採樣率及屏下指紋技術，美中不足是屏幕更新率只有90Hz，若提高一點對Gamer會更有吸引力。

拍攝規格方面，Mate 40 Pro+是3部機中最強，鏡頭多達5個，既配備5,000萬像素超感知Leica鏡頭，支援超大尺寸RYYB感光元件以及全像素八核對焦，其超廣角鏡頭更有2,000萬像素之大，加上20倍無損變焦潛望式光學鏡頭、3倍光學變焦鏡頭及ToF景深鏡頭，遠近景物都能輕鬆捕捉。

Mate 40 Pro及Mate 40 Pro+搭載5nm Kirin 9000 5G 處理器，集成多達153 億個晶體管，最高主頻達3.13GHz，同時配置首款24核Mali-G78 GPU，圖像處理能力叫人期許。系列另一賣點是快充，當有牌子吹噓旗下手機可以20W充電，Mate 40系列已進化至66W 有線充、50W無線充，可謂完勝對手。

系列首度搭載EMUI 11系統，支援多屏協同、隔空手勢操作、一鍵變書寫板等功能，並提供辦公應用HUAWEI Docs。Mate 40、Mate 40 Pro及Mate 40 Pro+分別賣899歐元、1,199歐元及1,399歐元，香港銷售詳情將於稍後公布，小記收到風最快11月出，Fans要儲定錢了！