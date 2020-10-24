那些年藝人愛過的手機　摺機係Must-have Item！

喺呢個手機重要過一切嘅世代，追至新型號手機已經被潮人視為一生事業，最近又有新一代手機出售，睇番部機嘅外形，真係勾起唔少集體回憶，到底那些年曾經愛過邊款型號手機呢？大家不如一齊回味吓啦。

鍾晴：「我用過揭蓋式同旋蓋式手機，揭蓋式手機係某品牌啱啱推出嘅第一部手機，Size好細部，我記得係小學時用過，嗰時日日用得好開心。後嚟出咗Walkman手機就係推上去，即刻叫媽咪換畀我，因為可以聽歌，我以前要去好遠嘅地區返學，可以聽住歌返學真係開心，所以可以聽歌嘅手機對我非常緊要，呢係個回憶。」

仙樂都：「講到經典手機都有好多，記得細個時，有部震機蕉仔、摺機，仲記得有啲手機可以玩砌積木遊戲，我好鍾意，但又冇錢買，所以特別懷念，對我嚟講係最經典手機。」

何珮瑜：「最鍾意係以前有個日本牌子嘅摺機，銀色長長哋，嗰時好興掛好多電話繩同公仔喺上面，當然我都掛咗好多公仔，摺機時，部機又會有卡卡聲，真係好得意，個機殼手感同體積好吸引，簡直係當年大愛之選。」

游嘉欣：「我鍾意揭蓋式手機，因為我無聊時會不斷揭開個蓋，同埋按鈕有立體感。尤其外觀睇落好潮，可能我細個嗰時興揭蓋式，成日睇劇集都見到啲主角用，覺得好型，印象好深刻。」

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