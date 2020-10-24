「翻版楊怡」李敏嘉影全裸寫真恨圓演戲夢

曾參選2018香港小姐被指貌似「楊怡」的27歲李敏嘉（Annabelle），當時因為面試搞爛Gag不討好而被Out，但一心入演藝界發展的她，索性到了北京中央戲劇學院進修，為實現演戲夢進發。

早前，她更拍了一輯全裸黑白寫真，將其纖瘦卻有料的32C身材展露無遺，拍攝時她全裸上陣，但長髮披肩正好將胸前兩點遮蓋，黑白攝影效果，正好營造其藝術氣息。原來Annabelle於最近亦有參與電影，當中她與楊明結緣，客串演見習醫生。對於自己的演出，Annabelle說：「其實我好鍾意演戲，之前就好羨幕陳曉華，佢同我同屆參選港姐，最後佢贏到冠軍，而我就出局，不過，我冇氣餒，再去進修，今次有份拍電影，我都好畀心機，面對戲中楊明，我都好緊張，大家有場對手戲，佢攔住我去救人一幕，雖然戲份唔多，但都學到好多嘢！」

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