疫境開10周年騷！糖妹稱心儀對象做D君

組合糖兄妹在主題樂園舉行十周年音樂會，是疫情下首個歌手單位舉行的音樂會，獲好友陳瀅、王敏奕、Cheronna、鄺潔楹、黃美棋等人捧場。在禁聚令下，場地只能減少至一半約400多人，四人一小組坐，行距充足，觀眾戴上口罩，全場爆滿，而場內亦提供空氣清新機及消毒設施。兩人一出場即全場歡呼，唱完頭兩首歌後兩人跟大家打招呼：「好開心疫情下可以舉行實體音樂會，10周年對我哋嚟講好值得紀念，今晚會帶畀大家呢10年嘅創作。」騷上兩人又獻唱了未發布的歌曲《天天連載》，答謝粉絲支持。

糖妹開心得到很多朋友支持，坦言只唱一場不夠喉：「場地唔得都冇辦法，都有好多朋友話睇唔到，所以拒絕好多朋友都於心不忍。」提到其心儀對象身處封關地方未能捧場，她謂：「呢個騷冇得online睇，所以要靠大家啲片啦。（你之前生日佢有冇咩表示？）冇呀，越洋都做唔到啲咩，不過佢今朝有同我講good show。」她又稱大家可叫他做「D君」。

糖妹透露兩人對上一次合體開騷，已是2012年的事：「今年真正踏入10周年，之前都好驚開唔到騷，所以做咗線上音樂會，突然間話有期同場地，所以即刻話做，要喺一個月裏面籌備所有嘢都好趕，但好彩歌都好熟，所以唔難。」她又謂之前為線上音樂會開始積極減肥，雖然之前生日很多飯局，但幸好仍能keep住身形。

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