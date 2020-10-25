吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、出行、會友

忌：醞釀、醃製、詞訟

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、3、7、9

幸運顏色：紫

生肖指數 是日吉星：鼠

鼠：★ 頭腦相當清醒的一天，或許今天你可以做一些投資理財的長遠發展計劃。

牛：↓ 今天適合獨處，否則極容易和朋友發生糾紛，也容易傷害自己的情緒。

虎：→ 目前健康運雖平穩，但已有走下坡趨勢，多做運動改善一下瘦弱的體質。

兔：→ 下午運氣差，為了避免碰上麻煩事，放工最好立即回家，不要招搖過市。

龍：→ 突然對很多事物發生濃烈的興趣，到最後只會兩頭不到岸，不要多心吧。

蛇：↑ 戀愛運上升，外出時盡量裝扮得輕便一些，輕鬆的打扮可為你吸引異性。

馬：↓ 愛情運上感到十分沮喪，甚至不知道該怎麼辦，對方其實是不適合你的。

羊：↓ 是日沖煞，健康運欠佳，容易有意外受傷的事發生，必須要步步為營。

猴：→ 白色象徵着寧靜，當你感到心情煩亂的時候，不妨使用這顏色平衡一下。

雞：↑ 你的人際關係非常良好，將會因為友好的關照而有額外的收入，宜把握！

狗：→ 花了很多時間完成的工作沒有人欣賞，不必沮喪，日後總會有人賞識。

豬：→ 晚上你變得十分圓滑，過去一直相處得不好的人，也和你變得言談甚歡。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：人氣及人緣不穩，桃花運稍遜，伴侶或較任性，宜多予協調和包容，將有助過度。

金牛：精神欠佳，較易感疲倦，避免如自己太大壓力，多休息、多放鬆助提升工作效率。

雙子：社交運稍遜，人事問題及變動較頻，幸精神狀態稍佳，有助應付公私等多方考驗。

巨蟹：事業運略為不穩，求職、轉職或謀事等，宜多予耐性。踏實行事，有助提升勝算。

獅子：出勤、公幹及海外項目等，或會出現一點阻力，宜多作後防保持靈活，可助進展。

處女：夫妻運稍遜，感情及親子關係宜多予耐性，多關注身邊人的想法，可助增進情誼。

天秤：人氣持續回升，但情緒略為不穩，家庭及戀愛運稍遜，處理家事等宜，多予耐性。

天蠍：體能略為不穩，工作壓力或較明顯，多注意合作及人際關係等，將有助維持進度。

人馬：感情及親子關係略為不穩，社交圈中人事問題和變動較頻，不論公私宜多作協調。

山羊：人氣稍佳，但情緒不穩，家庭及戀愛運稍遜，與家人、伴侶相處時宜多注意溝通。

水瓶：出勤、公幹、海外項目等進展或帶點阻力，宜保持沉着，保持樂觀，靈活處事。

雙魚：財運不穩，娛樂、購物等開支或會較大宜多節約，並小心處理朋輩金錢事宜為佳。

預測：下周大市，價位或具上調空間。