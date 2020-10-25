東方日報C2：張秀文做衰自己　抵鬧死八婆

無綫34D「咪神」張秀文在新劇演貪錢港女，入行10年終遇上有發揮的角色，她一於盡力做「衰」，笑言連自己都覺得角色乞人憎，期望出街被鬧「死八婆」！她又指角色改變了她對感情的看法，揚言日後絕不會與另一半同居，找到合適對象就直接嫁！

2010年參選港姐並奪得亞軍的張秀文，2015年憑34D「咪咪」吸睛，參演綜藝節目《超強選擇1分鐘》成功彈起，成為無綫當代「咪神」，風頭一時無兩。身材惹火的她在旅遊節目《3日2夜》浸溫泉，進一步俘虜網民，不過當時有報道指她被經理人男友仇耀斌「私有化」，此舉令宅男心目中的「夢中情人」形象幻滅，發展因而停滯不前。

最近她在無綫新劇《木棘証人》演貪錢港女Yuki，與羅仲謙有不少親熱戲，這個角色絕不討好，張秀文卻視為發揮機會：「監製同我傾戲前已經講明唔好介意，我覺得有戲演已經好開心，其實都係演戲啫！（唔驚畀觀眾鬧？）我想人鬧呀，好期待添呀！最想出街畀人鬧『死八婆』，咁樣先代表我演得好！」

拍拖講求保鮮

劇中Yuki與羅仲謙相戀10年，由學生時期相識，後來拍拖同居，最後分手收場，張秀文坦言可以體會Yuki的變化，從貪慕虛榮到雙方疏離，甚至見異思遷，啟發到她對婚姻的看法：「我發誓再搵對象，一定唔會同居，啱嘅就結婚！」她有此想法其實並不難理解，皆因她與無綫前經理人男友仇耀斌從拍拖到同居，共度超過7年時間，可惜最終分手收場，至今仍未遇到真命天子，33歲的她坦言：「女人30歲以上有危機感，因為要展開人生另一階段，例如結婚生仔。兩個人一齊好講Timing，同居後，男方往往會冇咗娶你嘅衝動。我唔會再同居，因為拍拖要保鮮，如果同居，佢就預咗你每晚返嚟，唔再需要掛住你。我真心覺得，同居會令大家錯過咗情侶需要嘅甜蜜過程。」

厭倦鬧交再復合

張秀文期望展開人生新一頁，問到現時可有心儀對象？她表示：「尋覓中，希望下一個出現嘅對象，就係結婚嗰個，我哋要認真相處，想有將來，因為對鬧交、分手、復合呢啲模式好厭啦！（有冇特定條件？）男人好叻，追你嗰陣同一齊咗係好大分別！我要好認真咁睇清楚對方，如果要做到情人、老公、傾訴對象，好似要求好高。搵圈外人做男友，對方會好難理解我哋嘅作息，但我又唔想搵圈中人。（搵人介紹？）之前同林盛斌合作，佢出名係媒人，我等緊佢介紹！」

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