同羅天宇情已逝！戴祖儀暗撻澳門闊少被銀彈攻陷

現年25歲嘅戴祖儀身形高挑擁有一對煞食長腿，成功俘虜唔少宅男，就連羅天宇都係佢裙下之臣，不過早前女神就割席話「冇發展過」，今日更有指兩人一年情已經玩完，戴祖儀秘撻澳門闊少Michael Li。

戴祖儀最近與日本藝術家橋爪悠也合作，為對方舉行首個香港藝術展，但原來有指係Michael泵水畀女友，兩人仲合作開公司，成功用銀彈攻勢冧掂熱愛藝術嘅戴祖儀！

Michael從事藝術生意，幾年前透過朋友認識戴祖儀，有指之後開始力追女神，但戴祖儀就係咁吊住對方癮，未有立即答應拍拖！而喺Michael社交網所見，2018年1月佢曾與一女仔同遊日本，仲Share親密合照，但到8月時，佢已與戴祖儀結伴睇張學友演唱會，但兩人都低調冇Post對方相。同年9月，佢哋去到張敬軒間餐廳食飯，Michael上載三人合照並留言：「I want nobody nobody but you👉🏻👉🏻@joeythyee」Tag住戴祖儀，擺明勁冧女神！

另邊廂，失戀嘅羅天宇都不愁寂寞，10月1日33歲生日時就有一班兄弟陪伴，仲被指同另一女神蘇皓兒（Chloe）打波打出感情來！

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc