同羅天宇情已逝！戴祖儀暗撻澳門闊少被銀彈攻陷

現年25歲嘅戴祖儀身形高挑擁有一對煞食長腿,成功俘虜唔少宅男,就連羅天宇都係佢裙下之臣,不過早前女神就割席話「冇發展過」,今日更有指兩人一年情已經玩完,戴祖儀秘撻澳門闊少Michael Li。

戴祖儀最近與日本藝術家橋爪悠也合作,為對方舉行首個香港藝術展,但原來有指係Michael泵水畀女友,兩人仲合作開公司,成功用銀彈攻勢冧掂熱愛藝術嘅戴祖儀!

Michael從事藝術生意,幾年前透過朋友認識戴祖儀,有指之後開始力追女神,但戴祖儀就係咁吊住對方癮,未有立即答應拍拖!而喺Michael社交網所見,2018年1月佢曾與一女仔同遊日本,仲Share親密合照,但到8月時,佢已與戴祖儀結伴睇張學友演唱會,但兩人都低調冇Post對方相。同年9月,佢哋去到張敬軒間餐廳食飯,Michael上載三人合照並留言:「I want nobody nobody but you👉🏻👉🏻@joeythyee」Tag住戴祖儀,擺明勁冧女神!

另邊廂,失戀嘅羅天宇都不愁寂寞,10月1日33歲生日時就有一班兄弟陪伴,仲被指同另一女神蘇皓兒(Chloe)打波打出感情來!

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片!

家有可愛貓狗,想同更多嘅人分享?

有橋有料,素人想一片成名?

立即寄片嚟: bunfun@on.cc