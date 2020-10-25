愛心爆棚！海俊傑為尖沙咀露宿者送暖

現忙趕拍無綫重頭劇《兒科醫生》的藝人海俊傑，劇中飾演院長，而鏡頭外亦愛心爆棚，見近日開始秋涼，擔心弱勢社群不夠溫飽，故自發性聯同太太及兩位好友組成義工隊，帶同多袋物品到尖沙咀文化中心一帶探望露宿者。

首次送物資給露宿者的海仔接受訪問時稱：「好多謝陳曉東捐錢，由我哋做行動組出力，雖然只可以準備到25個包物資，入面有口罩、水、餅乾、洗頭水、消毒梘、搓手液，但佢哋收到好開心，其中有位仁兄仲話：『嘩，終於有洗頭水洗頭啦！』我哋聽到仲感動過佢，因為疫情關係，香港人生活已經艱難，況且呢啲無家可歸嘅人士。」

他又說之前曾隨無綫到屋邨及老人院等派口罩，但接觸露宿者還是首次，而出發前他曾擔心會遇阻滯：「因為未試過嘛，又唔知露宿者歡唔歡迎我哋，當日我連續開咗10幾個鐘工，身心都好攰，所以祈禱求主畀力量我哋。」問海仔可有計劃再派物資？他說一定會，最開心是有網民看見他的分享後，自薦一齊行善，望可出錢出力幫助更多有需要人士。

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