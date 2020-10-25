Kendy爆Robynn隨時生得　唔講做唔做契媽

組合Robynn & Kendy休團後，單飛的Kendy（孫曉賢）與音樂人馮穎琪（Vicky）到Mira Place出席「Gimme LiVe音樂節」，Vicki表示之前作過歌給R & K，故今次希望與Kendy合作。問到現時單飛慣不慣？Kendy笑言：「其實都幾唔慣，但慢慢逐步逐步開始慣，都有一段時間做望唔到觀眾雙眼嘅Live，都係做網上騷，所以開心今次可以面對面。」她又坦言掛住Robynn，記得上次兩、三年前與對方來這裏出騷，幸好今次有Vicky陪。

現時自由身的Kendy，坦言做歌、派台都要一腳踢，幸好得到很多朋友幫助：「依家慢慢掌握節奏。（自資出歌？）係呀，依家拍MV啲橋緊要過製作費，用概念搭救番微小嘅製作費。」而問到現時可有聯絡Robynn？她笑言：「有呀，知佢就嚟生，隨時生得，好期待，一定好得意！（你會做契媽？）哈哈，相信佢有好多契媽，應該好忙。（你哋唔係不和？）冇，大家都繼續做音樂，佢透過音樂分享做媽咪嘅人生故事。」

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