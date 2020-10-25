戲院放棄上映？新一集占士邦傳6億美元賣網上平台

受到新冠肺炎疫情影響，今年多部電影被迫延遲上映，其中迪士尼的真人版大作《花木蘭》（Mulan）改在迪士尼自家收費平台Disney +獨家播映。而多次因疫情押後上映的新一集「占士邦」系列電影《007：生死有時》（No Time To Die），亦由原定今年4月上映押後至11月上映，但上月再宣布延期至來年4月上映。近日更有消息指影片有機會放棄在戲院上映，有傳多間大型影視串流平台包括Netflix與Apple +等均出高價爭奪該片的版權！

美國有娛樂網記者日前於社交網爆料指新一集邦片考慮要在串流平台上架，其中Apple +更出6億美元天價爭奪放映版權。耗資2.5億美元的《007：生死有時》，之前因兩度延期發行的美高梅（MGM）已損失3,000萬至5,000萬美元宣傳費。查實早前愛迪梅菲（Eddie Murphy）主演的《美國之旅2》（Coming 2 America）亦以1.2億美元高價賣出畀亞馬遜Prime Video播放。

不過《007》賣片的消息傳出後，美高梅方面即否認。發言人堅稱該片是非賣品，將照原定於戲院上映的計劃：「這部片延期至2021年4月上映，就是為了讓觀眾可以在戲院觀影的體驗。」而被指爭版權的Netflix與Apple +都拒絕回應，至於亞馬遜 Prime Video方面則表示目前沒有購入占士邦電影的打算。