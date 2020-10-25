何泳芍活得自信：唔覺自己樣衰！

「美人魚港姐」何泳芍早前被指慘遭高層嫌醜，踢出節目《學是學非》，從備受力捧的「是非精」，「降呢」淪為只作布景板的遊戲女郎，星途岌岌可危！事業大受打擊的她未有氣餒，直言：「絕對唔會覺得自己樣衰。」近日她更開設個人影片頻道， 化身「人生導師」派「心靈雞湯」谷人氣， 希望藉住勇闖娛樂圈的經歷，打破亞洲社會對美的定型：「黑嘅女仔好難得到大家認同，所以我想做第一個！」

現年26歲的何泳芍（Honey）憑34D心形胸，加上一身出眾的古銅色肌膚，出道以來一直備受網民關注。她去年在無綫旅遊節目《3日2夜》大膽半裸上陣，成功引起話題，其後更夥拍馮盈盈等主持《學是學非》成為「是非精」，正當以為上位之際，卻傳出因有高層嫌棄她樣貌不出眾而被飛。

排除萬難爭取認同

面對種種的外貌批評，她直言：「我唔係典型嘅靚女，但絕對唔會覺得自己樣衰。由入行到依家，大家都將重點放喺我膚色上，大家會好奇咁黑嘅女仔入娛樂圈，一定好困難先得到大家認同，但就係因為冇成功嘅例子，所以我想做第一個！」

「是非精」雪中送炭

雖然心情失落在所難免，但Honey卻深刻感受到雪中送炭的溫暖：「當時有好多合作過嘅導演， 都有打嚟鼓勵我，喺咁艱辛嘅時刻我好感恩。另外幾位『是非精』都好支持我，佢哋驚我睇到新聞會唔開心。」至於被「後生女」陳欣茵取替，她澄清二人是朋友關係，並非競爭對手： 「有人將我哋比較，但其實私底下我同欣茵係朋友有聯絡，我哋行唔同路線，明白對方嘅壓力，所以呢件事唔會影響到我哋之間嘅感情。」

「行行企企」突出自己

早前她有份演出《娛樂大家》擔任娛樂女郎，全程在節目中只是「行行企企」，甚至連說話的機會也沒有，但她坦言不介意：「今次節目有好多前輩，我主要係觀察同學習，就算冇得講嘢都可以突出自己，係幾有難度。」

校園欺凌 被笑似工人姐姐

近日Honey開設個人影片頻道，改行「心靈KOL」路線頻頻拍片，期望做後生女明燈， 勉勵女孩要有自信，更坦蕩蕩分享自己患有暴食症的經歷。她回想曾在中學時期因皮膚黑被同學欺凌：「我中學時經常游水做運動，所以膚色健康，外表又比較突出，個樣又唔似香港人，當時學校啲女同學笑我係工人姐姐， 同埋當有男仔鍾意我，其他女仔就會話我好污糟，因為我嘅膚色，所以我喺中學真係唔多朋友，成日得自己一個人喺班房食飯。」

「白咗係咪就靚咗呢？」

直至16歲赴美國讀書，心態卻180度轉變，她說： 「外國有好多靚女嘅膚色可能仲深過我，有好多唔同類型嘅靚，從而慢慢建立自信。」故她於2018年參選港姐的原因，便是想改變大眾對健康膚色女生的看法。

其頻道當中一段短片引起極大回響，為了顛覆「一白遮三醜」的傳統迷思，她將自己塊面搽白，她說：「我將塊面塗白咗，咁係咪就靚咗呢？可能係我個樣問題啦！哈哈！但我想鼓勵女仔搵自己自信嘅一面，唔好盲目跟風，唔一定高、白、瘦先叫做靚女，最緊要自己開心。」

場地：Meet 1 Meet Party Room

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