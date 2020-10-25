【心理測驗】超神準　了解人際關係的弱點

人際關係是人生的必修課，與人生經歷和個性息息相關，而與嬰兒的一個交流就可以看出你的人際關係。（互聯網）

人際關係可以說是每個人的人生必修課，有些人信心滿滿，其實分數奇低。有些人以為自己成績平平，其實已經處於中上流。要寫好人生這份成績表，不一定要學富五車，更重要的是心思、觀察和自身的個性。你覺得自己的社交能力高嗎？不如從白紙一張的嬰兒入手，看看你的人際關係是否合格吧！

【問題】

假如你正走向一位熟睡的嬰兒，這時他也緩緩睜開了眼睛，並看到了你，你認為接下來他會有甚麼反應？

A.哭

B.笑

C.咳嗽

D.閉上眼睛繼續睡覺

【結果分析】

A.害怕與人交流

你是一個缺乏自信的人，害怕在別人面前露出自己的缺點，因此不喜歡也不善於與人交流，喜歡躲在自己的安全屋內。如果你再自信一點，積極與人接觸，會發現其實也並沒有那麼困難。

B.有一定的交際能力

天生信心滿滿的你，善於在別人表前表現自己，很容易和別人打成一片，交際手腕不錯。但同時也要注意不要過於自滿，沉醉在自己的世界裏，忽略了周邊人的感受。

C.為人過於敏感

心思敏感就是你，因為太過在乎與他人的關係而變得小心翼翼，甚至會委屈自己。由於太在意別人的想法和感受，令自己相當疲憊。沒有人可以被所有人喜歡，平常心對待就會遇上喜歡你的人了。

D.不願與人交流

相當孤僻的你，認為一個人活得更自在，與其遷就別人，不如一個人更樂得逍遙，所以不願也不覺得需要進入別人的世界。要注意工作是講求團隊合作，要適時融入到群體之中。