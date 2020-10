由澳洲女星妮歌潔曼(Nicole Kidman)與英國男星曉格蘭特(Hugh Grant)主演的新迷你劇《The Undoing》,早前就公布過香港女星陳法拉在6集中將演出4集,角色名叫Jolene,依家劇集片段終於曝光!

據知,勇闖荷里活嘅法拉扮演一位家長,於首集中比較多鏡頭,亦有對白,在一場約三分鐘的家長茶敍情景,佢就同妮歌潔曼同枱坐,並肩而坐嘅二人亦有互動對手戲,惟法拉對白不多。

另外,法拉並會參演有梁朝偉、楊紫瓊及金球影后Awkwafina合作嘅Marvel大作《尚氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),早前外媒曾報道指法拉有可能飾演重要角色Leiko Wu,但據說Leiko Wu已落入另一女星手中,法拉嘅角色仍待官方公布。