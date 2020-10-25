周元金喜善結局爛尾　秀智攬南柱赫收視創新高

韓星周元與金喜善合演的韓劇《Alice》昨晚大結局，劇集以時間旅行者為題材，承接上集劇情，飾演刑警的周元穿越返10年前母親遇害當日，他最終未能阻止母親（金喜善飾）自殺，但卻槍殺了當年的殺母真兇，即來自另一次元的時間旅行者「老年版」自己，結果所有時間旅行者亦隨之消失。

而分飾大學物理系教授的金喜善於上集中槍身亡後，今集亦復活並重回現實世界，至於之前因時間旅行者而遇害的所有人亦獲得重新，只有周元飾演的刑警卻消失了，金喜善仍保有與他一起的記憶，但身邊所有人也沒有周元相關的記憶，直至結尾時，金喜善遇上另一個任職建築師的周元，周元最終似乎亦記起金喜善，還跟她說：「抱歉。讓你久等了！」以開放式結局告終，不少劇迷炮轟結局爛尾，劇情不合邏輯，似強行讓二人重逢，但仍穩守同時段收視冠軍，最後一集平均收視錄得7%及9.1%，最高瞬間收視達10.7%。

至於秀智與南柱赫合演的新劇《Start-Up：我的新創時代》，昨晚第3集劇情發展至秀智在胞姐姜漢娜面前，與她誤以為是自己初戀的南柱赫假扮情侶，甫見男方便親暱攬攬，之後二人又到漢江吃杯麵甜蜜約會。上下兩部分收視錄得4.468%及4.789%，創下啟播以來的新高。