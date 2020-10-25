韓團內地成員紀念「抗美援朝」英雄觸怒韓迷

韓團有不少內地成員，當中男團EXO內地成員張藝興（Lay）、女團f(x)內地成員宋茜（Victoria）、宇宙少女成員程瀟、宣儀、美岐，以及限定女團I.O.I前內地成員周潔瓊，均於前日在社交網轉載「紀念志願軍抗美援朝出國作戰70周年」的貼文，並各自留言：「銘記歷史，致敬英雄」以紀念於1950年赴朝鮮戰場抗戰的中國人民志願軍。

不過，在韓國人心目中，1950年發生的戰事，卻是北朝鮮人民軍以反擊侵略為由越過三八線大舉突襲南韓引發的韓戰，以韓國人的立場，當時中國士兵與北朝鮮軍結盟並侵略南韓，釀成死傷無數，故一眾韓團內地成員紀念「抗美援朝」的貼文便激怒韓國網民，有人質疑她們為何要歪曲歷史，紀念韓國侵略戰爭，又指韓團內地成員作為K-Pop歌手，深受韓國粉絲喜愛，卻在社交網發布歪曲歷史的內容，令不少韓國網民非常反感，更紛紛留言：「唔好再嚟韓國活動！」、「唔好再亮相韓國節目！」更有韓國網民在南韓總統府「青瓦台」請願版發起要求停止這些韓團內地成員在韓國活動，短短一天已有多達8,890人聯署，當地法例規定參與人數超過20萬，相關部門便要受理。