胡杏兒返大陸鬥演技　神級崩潰痛哭感動陳凱歌

藝人胡杏兒參與內地節目《演員請就位2》，獲4位名導如陳凱歌、郭敬明、趙薇及爾冬陞力讚演技滿分，更獲得最高嘅S級成績，令佢於內地人氣急升！而去到最新一集中，胡杏兒選擇挑戰電影《誤殺》中由陳冲飾演的警察局長「拉韞」一角，更由陳凱歌親自監督，故綵排時胡杏兒神色都顯得極度凝重。

於排練時，胡杏兒被陳凱歌導演當眾點名批評太細聲、語速太慢，經過連場綵排、拉鋸，到正式比賽時，杏兒除氣勢逼人地演出嚴刑逼供、舉槍等，到佢單獨審訊拍檔倪虹潔時，又真情流露脆弱一面，台上崩潰痛哭，即獲郭敬明大讚佢情緒起伏、台詞及走位等都非常完美，並再次得到S級，而陳凱歌則評佢為A級。

胡杏兒聽完評價後，即時感動到想喊，並感觸咁話今次排練令佢諗起「娘家」，杏兒哭腔講細訢：「大家可能會覺得，娘家是甚麼地方？是TVB。因為我在TVB，應該是16年，爾導（爾冬陞）也會知道以前拍戲那個環境是沒得睡覺，劇本可能今晚給你，明天拍。但是你也要演得好，因為你演不好，播出去，別人不會罵其他人，就說你演得不好，所以剛剛郭導（郭敬明），謝謝你誇獎我。」並向郭敬明鞠躬。

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